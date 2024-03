Verejní obstarávatelia a obstarávatelia majú na výber, či využijú odborných garantov

Zmeny v novele

31.3.2024 (SITA.sk) - Od 31. marca je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní umožňujúca dobrovoľné využívanie odborných garantov.Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, či si verejné obstarávanie zabezpečia prostredníctvom osoby so statusom odborného garanta.„Povinnosť používať odborných garantov v procesoch zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek, ktorá mala pôvodne platiť od 31. marca, sa touto novelou zmenila na ich dobrovoľné využitie,” informoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zároveň novela vypustila možnosť zápisu do zoznamu odborných garantov na základe odbornej praxe. Záujemcovia o zápis do zoznamu na základe uznania odbornej praxe mali požiadať úrad o zápis najneskôr do 30. marca.Zápis do zoznamu odborných garantov na základe žiadosti doručenej po 31. marci bude podľa ÚVO možné uskutočniť výlučne po úspešnom absolvovaní odbornej skúšky.Uvedené zmeny v zákone o verejnom obstarávaní sú zverejnené ako jeden z viacerých tzv. prílepkov k novele zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorá nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.Poslanci spolu s ňou schválili aj úpravy zákonov o majetku obcí a vyšších územných celkov, o Štátnom fonde rozvoja bývania, či o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky