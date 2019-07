Verejnosť môže opäť posielať podnety na zlepšenie života v Bratislave

Na archívnej snímke vlajky Európskej únie, Slovenskej republiky a v pozadí Bratislavský hrad 15. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. júla (TASR) - Bratislavčania môžu opäť posielať magistrátu svoje nápady na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v hlavnom meste. Samospráva totiž spúšťa "Burzu nápadov" k občianskemu rozpočtu 2020. Verejnosť môže posielať svoje podnety do 31. augusta. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.Mesto Bratislava aj tento rok vyčlenilo vo svojom rozpočte 50.000 eur na realizáciu projektov z občianskeho rozpočtu, ktorý Bratislavčanom umožňuje rozhodovať o využití časti financií mesta. Do konca augusta môžu posielať magistrátu svoje návrhy v piatich kategóriách – doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a sociálne veci.spresnil Bubla.Samospráva následne posúdi všetky doručené nápady a tie, ktoré splnia podmienky občianskeho rozpočtu a budú realizovateľné, zaradí do verejného prerokovania. O konkrétnych projektoch rozhodne verejnosť pomocou formulára, ktorý bude na webe hlavného mesta.podotkol Bubla.Najviac projektov každoročne chodí v oblasti dopravy a životného prostredia. Minulý rok prišlo do burzy nápadov spolu 25 návrhov projektov. Medzi úspešnými napríklad riešenie problému ferálnych mačiek, realizácia novej pitnej fontány v parku na Svoradovej, výsadba nových stromov, vybudovanie retenčnej nádrže na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie na zalievanie zelene, či vybudovanie bezbariérových priechodov pre chodcov a zjednodušenie pešieho pohybu.Hlavné mesto ponúka občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu už od roku 2011. Od budúceho roka by mal občiansky rozpočet fungovať podľa nových pravidiel, ktoré samospráva plánuje predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.