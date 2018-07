Verejnosť sa môže do konca leta zapojiť do zbierky školských pomôcok

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 13. júla (TASR) – Verejnosť sa môže až do konca augusta zapojiť do zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Vlani sa počas leta podarilo vyzbierať viac ako 13.000 kusov školských pomôcok. TASR o tom informovala PR manažérka SKCH Sylvia Hamadejová.Zbierka pomôže rodinám zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitatívnych detských domovo na Slovensku.povedala Hamadejová.Tento rok zbierku podporia aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18.poznamenal generálny sekretár SKCH Erich Hulman.Nepoužité, no stále funkčné školské pomôcky je možné odovzdať do niektorého z vyše 40 zberných miest na Slovensku. Zbierka trvá do 31. augusta.