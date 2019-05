Verejnosť sa môže pridať k petícii za odchod i podporu Ľ. Laššákovej

Ľubica Laššáková, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 23. mája (TASR) - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) momentálne figuruje v dvoch občianskych petíciách, ku ktorým sa môže verejnosť pripojiť na webe. Okrem petície za jej odvolanie je vytvorená i petícia na jej podporu.Signatári podpornej petície vo svojom postoji vyjadrujú názor, že dotačná výzva zameraná na podporu aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva sa nemôže vnímať len optikou záujmov LGBTI komunity, ale v celom rámci ako grantová podpora všetkých skupín so sťaženými životnými podmienkami. Teda i ľudí so zdravotným hendikepom, tých, ktorí žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí, ale aj obetí týrania a zneužívania či starších ľudí, ktorí nenachádzajú pomoc v rodine.zdôraznili autori petície. Doteraz sa k nej pripojilo 10.559 osôb.Vyše 8000 ľudí (8032), naopak, podporuje petíciu za ministerkino odvolanie pre zasahovanie do odborných procesov a nekompetentnosť. Podľa signatárov tejto petície je výsledkom reálnych rozhodnutí ministerky alarmujúco málo financií na príspevkové organizácie MK SR i ignorancia záujmov niektorých menšinových skupín. "Od nástupu do svojej funkcie nezískala ministerka Laššáková žiadnu autoritu medzi ľuďmi z kultúry," tvrdia autori petície za odvolanie šéfky rezortu.