Verejnosť v Šamoríne môže začiatkom mája darovať krv

Šamorín 26. apríla (TASR) – Vedenie miestneho spolku Slovenského Červeného kríža hlási na piatok 3. mája dobrovoľný odber krvi. Pozýva verejnosť darovať krv v priestoroch Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Šamoríne od 8.00 h do 11.00 h. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.Dobrovoľným darcom sa pritom môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov, vážiaci viac ako 50 kilogramov. Deň pred odberom by mal darca veľa piť, nejesť mastné jedlá a jeho raňajky by mali tvoriť iba ľahké potraviny. Na odber by nemali prísť ľudia nalačno, fajčeniu a pitiu alkoholu by sa tiež mali radšej vyhnúť približne 12 až 14 hodín pred odberom.Potreba krvi je veľká. Približne 180.000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Krv potrebujú napríklad obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia a podobne. Celosvetovo je za rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných zložiek.