Verejnú dopravu v Paríži narušil štrajk zamestnancov, počas špičky nešla väčšina liniek metra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ľudia dochádzajúci v Paríži do práce verejnou dopravou čelia v piatok jej narušeniam. Zamestnanci verejnej dopravy totiž štrajkujú. Dôvodom je to, že zvýšenie ich platov, ktoré navrhuje štátna dopravná spoločnosť RATP, je podľa nich nedostatočné vzhľadom na rastúcu infláciu. Počas dopravnej špičky sa zastavila väčšina liniek metra v Paríži a železničná doprava medzi Parížom a predmestiami francúzskeho hlavného mesta.Jednodňový piatkový štrajk dopravcov vo francúzskej metropole je najväčší odvtedy, ako začiatkom roku 2020 vypukla pandémia koronavírusu. Hlavnou požiadavkou štrajkujúcich je podstatné zvýšenie miezd v situácii, keď prudko stúpajú ceny energií. Francúzska vláda, ktorá podporuje ponuku manažmentu spoločnosti RATP, trvá na to, že zamestnanci dopravy si udržia kúpnu silu pri navrhovanom raste miezd v priemere o 2,7 percenta.Odborári hovoria, že ponuka reálne znamená zvýšenie miezd maximálne o 0,4 percenta. Francúzsky minister dopravy Jean-Baptist Djebbari vyzval odborárov, aby navrhovaný rast platov akceptovali. Vyjadril sa, že vláda neplánuje podporiť opätovné vyjednávanie o ponuke.