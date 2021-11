Veriaci cítia krivdu, reaguje KDH na zatvorenie kostolov a pravidlá lockdownu označilo za „mačkopsa“

KDH

Lockdown s kompenzáciami

Veriaci cítia krivdu

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Veriaci dostali mylný sľub, že kostoly nebudú zatvorené. Kresťanskodemokratické hnutie () tak reagovalo na vládou schválené opatrenia v boji proti pandémii COVID-19 , podľa ktorých budú okrem iného zakázané verejné bohoslužby.považuje prijaté pravidlá lockdownu za „mačkopsa“.Isté skupiny obyvateľstva podľa hnutia oprávnene cítia krivdu, lebo pravidlá namiesto rešpektovania odborníkov aplikujú na ľudí naopak dvojaký meter. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňaLenka Halamová.„Opatrenia musia byť spravodlivé a vykonateľné, inak nebudú účinné. Zdravotníctvo kolabuje, preto sme za lockdown pre všetkých s kompenzáciami. Ale mali by sme počúvať odborníkov, nie v napätej situácii ľuďom oznámiť, že niekoľkým sa vyhovie a iní nech to vydržia. Buď hasíme oheň ako celok, alebo nič,“ uviedol predsedaMilan Majerský.Vláda podľapo dlhom čase rozhodovania nakoniec ustúpila viacerým skupinám a opäť neposlúchla odborníkov. „Je prirodzené, že ľudia ťažko prijímajú, ak majú byť školy otvorené bez obmedzení, ale bohoslužby majú čeliť tvrdým reguláciám. Že sa možno učiť v interiéri, ale športovať v kolektíve vonku už nie. Že výrobná sféra pobeží s nedotiahnutými pravidlami v režime OTP, ale mnohí živnostníci v službách nemôžu podnikať,“ pokračoval.Podľaveriaci prirodzene cítia krivdu voči prijatým opatreniam. Zdôraznil, že cirkvi deklarovali jasný postoj k očkovaniu, dlhodobo vyzývajú k dodržiavaniu pravidiel a fungujú v obmedzenom režime. „Teraz im je vzatý aj ten. Ako sa však ukazuje, pri dôslednom dodržiavaní opatrení bohoslužby nie sú prekážkou, ale vzhľadom na potrebu duševného zdravia naopak vážnym predpokladom k úspešnému zvládnutiu covidu,"Regionálne úrady verejného zdravotníctva podľadokážu operatívne reagovať tak v iných oblastiach, ako aj pri otázke podujatí v kostoloch, čo umožňuje ponechať verejné bohoslužby podľa prijatého covid-automatu. „Vláda by prijaté pravidlá mala ešte raz zhodnotiť tak, aby pamätali na všetkých,“Líderdodal, že vzdelanie je pre spoločnosť nevyhnutné, ale dvojtýždňové prísnejšie opatrenia pre školy, ako ich navrhovali odborníci, by boli v tejto kritickej situácii pochopiteľné a dávali by lepšie vyhliadky na zastavenie vývoja pandémie.