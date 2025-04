Veriaci v Trnave ponesú na Veľký piatok cez mesto drevené kríže

Kalvária v Trnave, pri vtedajšom lazarete, bola vybudovaná už v 18. storočí, v priebehu 19. storočia však zanikla. Krížovú cestu s Golgotou dal opäť v rokoch 1900 – 1901 vybudovať trnavský mešťan Jozef Müller. Tvorí ju štrnásť kaplniek a vŕšok Golgota so sochami. Tie boli po kompletnej obnove reštaurátormi vrátené na svoje miesto pred štyrmi rokmi.





13.4.2025 (SITA.sk) - V Trnave si veriaci na Veľký piatok pripomenú utrpenie a smrť Ježiša Krista nesením drevených krížov cez mesto. Tiché nesenie krížov Via Crucis Tyrnaviensis je v tento deň v „slovenskom Ríme“ tradičným podujatím.Štyri sprievody sa v piatok 18. apríla o 12:00 vydajú z mestských častí Družba, Prednádražie, Tulipán a Kopánka do centra mesta na Trojičné námestie, tu sa spoja do jedného a už spoločne poputujú na Kalváriu.Na trnavskej Kalvárii si ľudia budú môcť uctiť prinesený kríž podľa starého jeruzalemského zvyku. Tam na Veľký piatok prechádzali všetci mlčky pred krížom, hlboko sa pred ním sklonili a bozkávali ho.