Veríte na magické kúzlo rozprávok? Príďte do Východných Čiech

21.8.2020 (Webnoviny.sk) -Na východe Čiech budete mať unikátnu príležitosť sa osobne stretnúť s krásnymi princeznami, statočnými princmi, ale tiež s hrôzostrašnými čertmi, čarodejnicami, či krvilačnými upírmi.Možno vám niektoré postavy aj naženú strach. My vám však už teraz môžeme sľúbiť, že všetko nakoniec dobre dopadne. Ako tomu bolo vždy v rozprávkach, ktoré na rôznych miestach východných Čiech nakrúcala kopa filmových a televíznych štábov.Na hrade Kost vznikali zábery napríklad známych diel S čertmi nie sú žarty, Tajomstvo hradu v Karpatoch alebo o novej Angeliky. Ide o jednu z najzachovalejších gotických stavieb v Čechách postavených v polovici 14. storočia.Ak sa radi bojíte alebo potrebujete trochu "napraviť" svoje ratolesti, vydajte sa na dětenický zámok ! Práve tu na vás čakajú strašidelné prehliadky. Užiť si tu môžete tiež netradičné poňatie rozprávky O Šípkovej Ruženke a prežiť romantický príbeh kráľovskej rodiny o láske, kráse, odvahe a potrestanom zlu. choltickom zámku sa vyberte do Múzea vodníkov. Tam sa dozviete, s akými druhmi sa možno dodnes stretnúť, ktorý je vzácny, či kto je s kým príbuzný. V expozícii čierneho divadla budete môcť zistiť, ako vlastne funguje a v čom je jeho kúzlo.Na hrade Košumberk , ktorý je dnes zrúcaninou gotického hradu zo 14. storočia, sa prenesiete do miest, kde svoje uličníctvo páchal jeden vyhlásený zabávač a šibal. Volal sa Kacafírek. Žil v dobe, kedy na Košumberku sídlil pán Slavata. Bol to veselý, večne usmievavý človiečik drobnej postavy, ktorý sa kamarátil snáď s každým. Tykal si s mešťanmi i urodzenými pánmi a všade ho radi videli, pretože vo vtedajších časoch bola núdza o špás možno väčšia, než o soľ. Bol považovaný za rodného brata slávneho Gašparka. Len na rozdiel od neho bol z mäsa a kostí…Informačný servis