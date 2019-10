Verizon Communications dosiahol lepšie ako očakávané výsledky

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. októbra (TASR) - Americký telekomunikačný gigant Verizon Communications dosiahol v uplynulom 3. kvartáli lepšie ako očakávané výsledky. Najväčší poskytovateľ bezdrôtových služieb v USA získal totiž viac nových predplatiteľov pre svoje mobilné služby.Stratégia spoločnosti sústrediť sa na jadro svojho podnikania - bezdrôtové služby, bola často v protiklade so stratégiou AT&T, jej najväčšieho konkurenta, ktorý investoval do mediálneho obsahu s cieľom dosiahnuť rast. A ďalší súperi, ako sú T-Mobile USA a Sprint, uviazli v zdĺhavých procesoch fúzií.Verizon v 3. štvrťroku ponúkol nové neobmedzené balíky služieb už od 35 USD (31,45 eura), čo mu pomohlo prilákať viac nových zákazníkov.Spoločnosť sa tiež pripravuje na zavedenie siete novej generácie 5G koncom tohto roka vo viac ako 17 mestách. Bezdrôtoví operátori sa snažia agresívne expandovať, aby ovládli mobilnú technológiu, ktorá sľubuje sťahovanie filmov za pár sekúnd. Spoločnosť Statista predpokladá, že do roku 2021 dosiahne počet 5G spojení 20 až 100 miliónov.Verizon získal v 3. štvrťroku 615.000 nových paušálnych zákazníkov. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali, že získa 527.000 nových predplatiteľov.Čistý zisk Verizonu za tri mesiace do konca septembra vzrástol na 5,34 miliardy USD (4,80 miliardy eur) alebo 1,25 USD na akciu z 5,06 miliardy USD alebo 1,19 USD/akcia pred rokom.Po očistení od jednorazových položiek mal Verizon zisk 1,25 USD na akciu. Analytici mu predpovedali zisk 1,24 USD/akcia.Celkové prevádzkové tržby vzrástli na 32,89 miliardy USD z 32,61 miliardy USD a prekonali odhady ekonómov, ktorí počítali s tržbami 32,75 miliardy USD.Tržby mediálnej divízie Verizonu však v uplynulom kvartáli medziročne klesli o 2 % na 1,8 miliardy USD.Verizon nedávno predal platformu sociálnych médií Tumblr v rámci snahy o reštrukturalizáciu divízie Verizon Media, v ktorej sa tiež nachádzajú Yahoo, HuffPost a TechCrunch.(1 EUR = 1,1128 USD)