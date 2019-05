Vernisáž Držme spolu o pacientoch v bdelej kóme sa presúva do Serede

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sereď 24. mája (TASR) – Putovná výstava spojená s charitatívnou vernisážou "Držme spolu" sa v závere mája presunie do Serede. TASR o tom informovala vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi Mária Diková.Cieľom výstavy a vernisáže, ktorá prichádza z Čiech, je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov s diagnózou vigílna (bdelá) kóma a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím.uviedla Diková.Táto diagnóza ovplyvňuje nielen pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Z mnohých dôvodov sa pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu.doplnila pracovníčka múzea.Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi, v Českej republike Jindřich Štreit a na Slovensku Peter Lančarič. Autori nimi ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale zvnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.Oficiálne otvorenie putovnej charitatívnej vernisáže po Slovensku sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade. V bastióne seredského kaštieľa sa vernisáž uskutoční 31. mája o 17.00 h. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 23. júna. Organizátorom vernisáže je Občianske združenie Pomocná ruka nádeje s podporou mesta Sereď. Výťažok z výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na Slovensku.