Veronika Rabada predstavuje letnú novinku Ten môj drahý

Veroniky Rabada, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/Youtube Veroniky Rabada, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/Youtube

Bratislava 3. júna - Speváčka Veronika Rabada si na začiatok letnej sezóny pripravila novinku, skladbu Ten môj drahý/Moja mala nema mane. Veronika ju naspievala so speváčkou Leonórou Súdiovou, Slovenkou žijúcou v Srbsku. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.„Ja som už dlhšie uvažovala, že by bolo fajn urobiť duet a zároveň som chcela skúsiť spracovať nejakú balkánsku muziku. Zoznámenie s Leonórou mi zrazu umožnilo spojiť obidva ciele. Leonóru som oslovila, ona bola z toho nadšená a hneď mi poslala pesničky, z ktorých som si vybrala práve Moja mala nema mane, lebo má v sebe presne tú správnu iskru, ktorú som hľadala. Slovenský text napísal môj brat Peter Rabada, hudobne sme ju spracovali spolu s kapelou a o produkciu a nahrávanie sa postaral môj manžel Roman Šoltys,“ povedala o novej skladbe Veronika.So speváčkou Leonórou Súdiovou, ktorá má slovenské korene a momentálne študuje na Slovensku, sa Veronika stretla na jednom spoločnom koncerte. Ich spolupráca sa zrodila hneď a veľmi spontánne.„Prvé stretnutie s Veronikou bolo veľmi milé. Bolo to na Kačmarovom bále v obci Vechec pri Vranove nad Topľou, kde sme obidve vystupovali. Hneď tam vznikol nápad vytvoriť spojenie srbskej vojvodinskej piesne s prvkami slovenskej ľudovej piesne a populárnym štýlom,“ opísala začiatok spolupráce srbská Slovenka a dodala: „Som veľmi hrdá na to, že som Slovenka, no to, že žijem v Srbsku, tiež hrdo priznávam. My, Slováci, žijúci v Srbsku s úctou a láskou zachovávame svoju kultúru, ktorá je však už logicky ovplyvnená kultúrou väčšinového národa, teda Srbov. Takže sme takí veľkí balkánski Slováci. Veľmi ma teší, že si Veronika vybrala práve túto pieseň. Pochádza z Vojvodiny a vyskytuje sa aj na území Maďarska. Vo Vojvodine je to 'starogradska pesma', čiže staromestská pieseň. Je to druh ľudových piesní, ktorý sa vyskytoval v mestách. Jej najznámejším interpretom je Zvonko Bogdan.“Ku skladbe Ten môj drahý/Moja mala nema mane vznikol aj úsmevný videoklip, v ktorom si hlavnú úlohu výborne zahral basgitarista Lukáš Kolia Kolivoška. Celý klip vznikol v dedinskom prostredí malebnej obce Veľká Lodina.„Klip sme vymýšľali s mojím bratom Peťom a myslím, že sa podaril. Je vtipný a dosť mi záležalo aj na tom, aby bol aj kvalitný. Preto ho chlapci z Cube Art Pictures nakrúcali profesionálnou red kamerou. Na nakrúcaní nám prialo aj počasie. Bol krásny deň, mimochodom jediný v priebehu dvoch týždňov, keď nepršalo. Už som ten klip videla stokrát a stále sa na ňom bavím. Verím, že sa to prenesie aj na divákov,“ doplnila Veronika.