Verrati by si mal po predĺžení zmluvy s PSG výrazne platovo prilepšiť

Paríž 9. októbra (TASR) – Taliansky futbalista Marco Verrati by sa po predĺžení zmluvy s Parížom St. Germain mal zaradiť medzi päticu najlepšie zarábajúcich hráčov francúzskeho majstra. Podľa talianskeho denníka Gazzetta dello Sport by sa Verratiho súčasný mesačný príjem 600.000 eur mal vyšplhať až na úroveň jedného milióna.Zvýšenie platu o približne 65 percent a čistý príjem, ktorý by aj s bonusmi mohol dosiahnuť 10 miliónov eur ročne, by rodáka z Pescary zaradil v rebríčku najlepšie platených hráčov PSG na piate miesto za Neymara, Kyliana Mbappého, Edinsona Cavaniho a Thiaga Silvu. Podľa denníka L’Equipe sa budú športový riaditeľ PSG Leonardo a Verratiho agent v najbližších dňoch rozprávať o predĺžení hráčovej zmluvy až do roku 2024.