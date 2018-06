Veršinin: Rokovania o Sýrii v astanskom formáte budú koncom júla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. júna (TASR) - Ďalšie rokovania v astanskom formáte pre politické riešenie konfliktu v Sýrii, ktorých garantmi sú Rusko, Irán, Turecko, sa uskutočnia 30.-31- júla v ruskom Soči. Oznámil to v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin.citovala Veršinina agentúra TASS.Za významný výsledok astanského procesu Veršinin označil zriadenie pracovnej skupiny pre výmenu zajatcov a tiel zabitých osôb.zdôraznil.dodal Veršinin.Prvé rokovania v astanskom formáte sa konali v januári 2017 v kazašskej metropole Astana, a to za účasti zástupcov sýrskej vlády, povstaleckých zoskupení, Ruska, Iránu, Turecka i USA.