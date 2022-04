Verstappen ovládol preteky v Imole a odniesol si plný počet bodov, Hamiltona predbehol o celé kolo

Veľmi tesný súboj

25.4.2022 - Holandský pilot F1 Max Verstappen jazdiaci za rakúsky tím Red Bull si z víkendu v talianskej Imole odniesol plný počet bodov. Úradujúci šampión si na Veľkej cene Emilia Romagna vyjazdil prvenstvo spôsobom štart - cieľ a v celkovom hodnotení jazdcov sa dostal už na druhé miesto. Na vedúceho Monačana Charlesa Leclerca Ferrari , ktorý obsadil v nedeľu len šieste miesto, stráca 27 bodov.Holanďan v úvodných štyroch podujatiach dva razy triumfoval a dvakrát preteky nedokončil. Spokojný Verstapen nebol po úspešnej Veľkej cene skúpy na slovo pre Sky Sports: "Viac by som si prial dokončiť preteky a skončiť na druhom mieste než vypadnúť."Údaje z pretekov ukázali, že v tomto roku uvidia diváci F1 veľmi tesný súboj medzi Ferrari a Red Bullom, na čele s Charlesom Leclercom a Maxom Verstappenom. "Potrebovali sme sa poučiť z našich problémov so spoľahlivosťou. Preteky hodnotím ako dobré, nemali sme problémy. Môžem dodať, že s konečným výsledkom som veľmi spokojný,“ povedal obhajca titulu.Dvadsaťštyriročný rodák z Hasseltu v pretekoch predbehol svojho svojho minuloročného konkurenta v boji o titul Lewisa Hamiltona Mercedesu o celé kolo. Brit sa trápil zaseknutý na štrnástom mieste.Verstappen na otázku, či ho teší triumf nad týmto pilotom Mercedesu, odpovedal stručne: "Od začiatku a prakticky celú sezónu sú pomalí, takže na tom nevidím nič, z čoho by som mal byť potešený. Skrátka sa to stáva."