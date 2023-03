Verstappen ovládol úvodné preteky sezóny F1 v Bahrajne, Alonso nečakane na pódiu

Verstappen je zatiaľ spokojný

Alonso konečne na pódiu





Druhé podujatie F1 v sezóne 2023 je na programe 19. marca, keď sa uskutoční Veľká cena Saudskej Arábie v Džidde. Celkovo piloti absolvujú v tomto roku rekordných 23 pretekov.



6.3.2023 - Holanďan Max Verstappen odštartoval novú sezónu v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 rovnako ako ukončil tú predchádzajúcu.Dvadsaťpäťročný úradujúci dvojnásobný šampión vykročil za ďalšou obhajobou titulu jednoznačným víťazstvom v nedeľňajšej úvodnej Veľkej cene Bahrajnu na okruhu Sachír, prevahu majstrovského tímu Red Bull potvrdil druhým miestom Mexičan Sergio Pérez . Tretí skončil senzačne Španiel Fernando Alonso na Aston Martine "Presne takýto začiatok sezóny sme potrebovali. Som veľmi šťastný, že som tu konečne zvíťazil," povedal po pretekoch Verstappen, ktorý pri predošlých troch účastiach v Bahrajne vždy neprišiel do cieľa. Vlani v Sachíre nedokončili preteky obaja piloti Red Bullu."Toto je náš vôbec najlepší štart a úplne odlišný od toho minuloročného. S naším monopostom som spokojný," uviedol Pérez.Dvojnásobný majster sveta Alonso sa po 25 pretekoch dočkal pódiového umiestnenia. "Tento výsledok je až príliš dobrý na to, aby ukazoval našu skutočnú výkonnosť. Zdá sa to však byť skutočné. Keď skončíte v prvých pretekoch tretí, v ďalších 22 sa môže stať čokoľvek. Je úžasné skončiť na pódiu hneď v úvodných pretekoch. Je neskutočné, čo tím dokázal počas zimy. Toto je len začiatok," vyhlásil 41-ročný Alonso, ktorý naposledy zvíťazil vo veľkej cene pred desiatimi rokmi.Alonso, ktorý v nedeľu oslávil presne 22 rokov od premiéry v F1, zaznamenal v kariére 32 triumfov v pretekoch. O štyri viac má už teraz na konte Verstappen, ktorému patrí šieste miesto v historickom poradí, piaty Brazílčan Ayrton Senna ich nazbieral 41 a britský rekordér Lewis Hamilton až 103.Holanďan v roku 2022 dosiahol rekordných 15 víťazstiev, rodák z Belgicka doposiaľ odjazdil 164 veľkých cien a získal v nich 78 pódiových umiestnení.