Versteega prilákali do Nitry okrem brata aj Blackwater a fanúšikovia

Nitra 25. novembra (TASR) - Kris Versteeg sa už nevie dočkať, kedy vykorčuľuje na nitriansky ľad pred vypredaným hľadiskom spolu so svojím bratom Mitchom a dlhoročným kamarátom Juddom Blackwaterom. To boli najväčšie lákadlá, ktoré ho priviedli pod Zobor. Premiéru v novom drese by mal absolvovať v piatok proti Zvolenu. V pondelok sa posadil pred novinárov a okrem iného prekvapil svojimi bohatými znalosťami o Slovensku a Tipsport Lige.," zavtipkoval tridsaťtriročný útočník. "Takže o Slovensku toho viem celkom dosť a verím, že sa ešte viac naučím v najbližších mesiacoch."Tridsaťtriročný kanadský hokejista koketoval s myšlienkou prísť do Nitry už vlani, no vtedy sa to nepodarilo pre náročné podmienky jeho vtedajšieho zamestnávateľa Avangardu Omsk. Sezónu 2019/2020 začal v AHL, v drese Rockford IceHogs odohral šesť zápasov, v ktorých získal bod za asistenciu. "" uviedol.Po odchode z klubu avizoval, že súčasná sezóna bude pre neho pravdepodobne posledná v kariére a rád by si v nej ešte zahral s bratom Mitchom. Ten je už štvrtú sezónu súčasťou defenzívy nitrianskeho tímu. "," uviedol Versteeg.Premiéru by mal absolvovať v piatok 29. novembra proti Zvolenu pred domácimi fanúšikmi. Búrlivú atmosféru na štadióne v Nitre zažil už vlani počas semifinále play off, keď prišiel navštíviť brata. "" uviedol a rovno aj porovnal fanúšikov v Európe a v zámorí: "."Keďže Mitch Versteeg nosí na drese číslo 44, jeho starší brat Kris si zvolil 43-ku. Priznal, že medzi nimi existovala aj istá súťaživosť, no viac to bolo o podpore a pomáhaní si. "" uviedol.Okrem brata a fanúšikov ho pod Zobor pritiahol aj Blackwater. "."Nitre sa momentálne príliš nedarí a patrí jej až desiata priečka v lige. Versteeg si z toho však príliš ťažkú hlavu nerobí. "," uviedol.Dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára si uvedomuje, že na neho bude zameraná pozornosť celej súťaže. "."Versteeg bol s vedením "Corgoňov" v kontakte už vyše roka a dlhodobo prezentoval ambíciu zahrať si v jednom tíme s bratom Mitchom. Nakoniec sa dohodli na spolupráci do konca sezóny 2019/2020. Zároveň je súčasťou dohody aj absencia v tíme v období od 18. decembra do 5. januára z rodinných dôvodov a aj štart za kanadský tím na Spengler cupe v Davose.Krisa Versteega draftoval v roku 2004 klub Boston Bruins v 5. kole zo 134. miesta. Za Bruins však nikdy nenastúpil a premiéru v NHL absolvoval v sezóny 2007/2008 v drese Chicaga Blackhawks. Neskôr si zahral aj za Toronto Maple Leafs, Philadelphiu Flyers, Floridu Panthers, Carolinu Hurricanes, Los Angeles Kings a Calgary Flames. V najprestížnejšej súťaži odohral celkovo 737 zápasov, v ktorých získal 406 kanadských bodov za 167 gólov a 239 asistencií. V rokoch 2010 a 2015 získal ako hráč Chicaga Stanleyho pohár. V ročníku 2018/2019 si zahral v KHL za Avangard Omsk a vyskúšal si aj hokej vo Švédsku v drese Växjö Lakers HC.