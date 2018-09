Verzilov z Pussy Riot je pri vedomí a uzdravuje sa

Bývalý člen ruskej skupiny Pussy Riot Piotr Verzilov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. septembra (TASR) - Člen ruskej skupiny Pussy Riot Piotr Verzilov je pri vedomí a podľa vlastných slov sa uzdravuje. Verzilov to povedal po zhruba dvoch týždňoch, ktoré strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti - najskôr v moskovskej a následne berlínskej nemocnici - kde ho hospitalizovali po tom, ako bol pravdepodobne otrávený. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Verzilova priviezli do moskovskej nemocnice 11. septembra s podozrením na otravu doposiaľ neznámou látkou. Po tom, čo sa jeho zdravotný stav prudko zhoršil, ho 15. septembra previezli do berlínskej Charité.Aktivista v utorok na Twitteri napísal, že už tri dni jepri vedomí, no predchádzajúcich 12 dní strávil. Ďalej informoval, že svoje dni trávidodal vo svojom príspevku.Vedenie berlínskej nemocnice Charité minulý týždeň oznámilo, že Verzilov bol pravdepodobne otrávený. Lekári však zdôraznili, že nevedia ako k otrave došlo ani kto je za ňu zodpovedný.Verzilova, Veroniku Nikulšinovú a ďalšie dve členky ruského zoskupenia Pussy Riot - Oľgu Kuračjovovú a Oľgu Pachtusovovú, odsúdili v polovici júla na 15-dňové väzenie za narušenie finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale v Moskve.Podľa súdu porušili pravidlá platné pre divákov na športových podujatiach a zneužili policajné uniformy, v ktorých vbehli na ihrisko počas finálového zápasu medzi Francúzskom a Chorvátskom. Samotní aktivisti uviedli, že takýmto spôsobom len chceli protestovať proti porušovaniu ľudských práv v Rusku. Trest si odsedeli.Podľa Nadeždy Tolokonnikovovej, bývalej manželky Verzilova a taktiež členky Pussy Riot, mohol byť aktivista otrávený pre svoje vyšetrovanie smrti troch ruských novinárov zavraždených v lete v Stredoafrickej republike (SAR).