Veselo-melancholická novinka Make Me od Celeste Buckingham (video)

Tú včera (pozn. 8 júna) aj odpremiérovala na svojich sociálnych sieťach. Videoklip s nádychom nostalgie vychádza z vizuálneho konceptu 80. rokov.

Celeste Buckingham – Make Me:

Skladba Make Me je ďalšou predzvesťou novinkového albumu, ktorý Celeste Buckingham pripravuje na jeseň tohto roka. Na hudobnej časti piesne sa autorsky podieľal overený spoluautor Matej Vávra: „Pri novom singli Make Me sme sa so Celeste držali vibu 80. rokov. Song je svižný, hravý a chceli sme ním dosiahnuť príjemné, energické počúvanie, ktoré poslucháčov nakopne. Verím, že si ľudia song budú užívať rovnako ako my.“

„Chceli sme dosiahnuť pocit jemnej letnej nostalgie a pritom ostať vo veselom naladení. Je to také príjemné spomínanie na obdobie, ktoré máme už za sebou,“ hovorí o skladbe speváčka. „Pri tvorbe som si predstavovala, ako pozerám staré filmy, počúvam a tvorím bezstarostné skladby, vidím pláže plné ľudí,“ dodáva Celeste Buckingham.

S prichádzajúcou letnou sezónou je singel Make Me aj spôsobom, ktorým chce Celeste Buckingham vrátiť radosť zo starých čias. Vo videoklipe ich zastupuje mužská postava, ktorú zahral Richard Autner. „Skladba nie je o žiadnom mužovi z môjho života. Snažili sme sa vyjadriť staré časy, spomienky tak, ako sa nám vracajú a táto postava je ich symbolom,“ vysvetľuje. „Videoklip vznikal v bratislavskom klube Luna Bar a v apartmáne hotela Devín. Samotný scenár tvoria tri časti, chapters, pričom každá z nich vykresľuje rôzne fázy vzťahu,“ prezrádza režisér videoklipu Martin Miko.

Talentovaná umelkyňa sa na Madeire ďalej vzdeláva. Okrem štúdia nového jazyka získala diplom na jednej z TOP 10 vysokých škôl v USA, Cornell University, v odbore digitálny marketing a pokračuje ďalej. Nezaostáva ani v ďalšom napredovaní v oblasti zdravého životného štýlu. „Trikrát do týždňa cvičím a cez víkend chudne aj pes,“ smeje sa o parťákovi na dlhé túry. Spolu s kamarátmi, muzikantami, chodieva na koncerty iných umelcov.