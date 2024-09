Vesmírna loď Starliner sa vracia na Zem bez astronautov, obávajú sa o bezpečnosť skúšobných pilotov

6.9.2024 (SITA.sk) - Vesmírna loď Starliner spoločnosti Boeing opúšťa v piatok Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) bez posádky. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť dvoch skúšobných pilotov, Butcha Wilmorea a Suni Williamsovej, ktorí na ISS zostanú do budúceho roka.Wilmore a Suni Williamsová sa mali na Zem vrátiť ešte v júni, a to týždeň po pristáti na ISS. Ale ich cestu k vesmírnej stanici komplikovalo zlyhanie trysky a úniky hélia a preto americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) rozhodol, že ich návrat loďou Starliner by bol príliš riskantný.Kapsula tak na Zem privezie len časť starého vybavenia z ISS. Dvojicu astronautov domov dopraví až vo februári vesmírna loď Dragon spoločnosti SpaceX Kapsula Dragon sa na polročnú expedíciu vydá tento mesiac len s dvomi astronautmi, pretože dve miesta sú rezervované pre Wilmorea a Williamsovú. Pôjde už o desiaty let firmy SpaceX pre NASA.