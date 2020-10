Veteráni protikomunistického odboja by mohli dostať jednorázový príplatok k dôchodku

Vyšší príplatok za odsedené roky

Chcú vyzdvihnúť význam obetí

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Veteránom protikomunistického odboja a ich vdovám, vdovcom a sirotám by sa mohol k dôchodku priznať jednorazový príplatok v symbolickej výške 1 989 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý do parlamentu predložili poslanci koalície. Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) sa návrhom bude zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 20. októbra.Cieľom novely je tiež zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných päť na desať eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody a dosiahnuť spravodlivosť aj pre tých, ktorí boli internovaní v centralizovaných kláštoroch počas akcií K a R.Akcia K bola zameraná na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. Po nej nasledovala Akcia R, ktorá bola namierená proti ženským reholiam.„Hlavným účelom návrhu zákona je vyzdvihnúť význam obetí tých, ktorí sa postavili na odpor proti komunistickému režimu a následne bola ich osobná sloboda obmedzená. Ich príklad môže byť vzorom či inšpiráciou najmä pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty demokracie a slobody," píše sa v dôvodovej správe.