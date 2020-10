Veterinár či spisovateľ? James Herriot

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Jeho knižky pozná snáď každý milovník zvierat a anglického vidieka. Kto ale bol James Herriot a čím to, že sa jeho knižky stali bestsellerom, aj keď sa o nich sám skromne vyjadroval ako o "kratučkých príbehoch o psoch a mačkách"?Jeho pravé meno bolo James Alfred Wight a narodil sa v roku 1916 v Anglicku. Pôvodným povolaním veterinár, väčšinu svojho života prežil v Yorkshire, historickom a malebnom kraji Anglicka. Už od detstva malého Jamesa fascinoval svet zvierat. Voľné chvíle rád trávil vonku v prírode so svojim psom a už počas základnej školy sa začal zaujímať o profesiu veterinára. Zo záľuby tráviť čas so zvieratami sa časom stala vášeň a neskôr profesia, ktorej sa venoval vyše päťdesiat rokov. Jamesovými životnými hodnotami boli jeho práca, rodina, manželka Joan, deti Jim a Rosie, jeho psy, futbalový klub Sunderland a anglický vidiek.Ale ako sa dostal k písaniu? Sám o svojej spisovateľskej kariére deklaroval, že ho k nej priviedla jeho žena vo veku, keď mal až päťdesiat rokov. Pravdou však je, že už ako dieťa a mladý študent prispieval do školských časopisov. Každopádne, intenzívnejšie sa začal písaniu skutočne venovať až v neskoršom veku. V tvorbe sa opieral o zážitky a skúsenosti zo svojej veterinárnej praxe. Písal o zvieratách, ale nielen o nich, jeho knižky dokumentujú život na anglickom vidieku v tej dobe a trefným spôsobom opisujú aj miestnych obyvateľov a majiteľov zvierat.Vždy si, samozrejme, dával pozor, aby sa jeho známi a klienti nevedeli v knižkách úplne identifikovať, i keď väčšina z jeho postáv je práve založená na ľuďoch, ktorých dôverne poznal.Práve schopnosť s jemným humorom vystihnúť ľudské povahy, ako aj podmanivý spôsob opisu bizarných situácií z veterinárnej praxe je tým, čo jeho knižky robí tak populárnymi a nadčasovými. Veď koho by aj v dnešnej dobe nepotešil príbeh, ktorý rozosmeje a pohladí. Zaujímavosťou pritom je, že sám James trpel vo svojom živote depresiou a je možné, že práve písanie knižiek bol jeho spôsob, ako sa s tým vyrovnať, keďže bol v bežnom živote inak dosť rezervovaný a tichý.Jeho knižky boli preložené do 36 jazykov, predalo sa ich viac ako 100 miliónov výtlačkov a stali sa podkladom pre úspešné filmy a televízne seriály. Najznámejším bola seriálová produkcia BBC z osemdesiatych rokov. V súčasnosti sa však dočkala novej verzie z produkcie Playground Entertainment, ktorú si budú môcť pozrieť aj diváci na Slovensku. Remake seriálu s názvom(originál: All Creatures Great and Small) v súčasnosti zaznamenáva obrovský úspech v zahraničný čoho dôkazom je aj vysoké hodnotenie na stránke imdb.com, z možných 10 bodov si seriál už niekoľko týždňov drží hodnotenie 8,4.V dnešnej dobe máme dostatok drámy a napätia, poďte si teda dopriať dávku láskavého humoru, vychutnajte si život v jeho jednoduchosti a celistvosti a pokochajte sa krásami anglickej krajiny.prináša slovenským divákom televízna stanica Epic Drama Informačný servis