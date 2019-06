Veterinári skontrolujú české hydinové mäso dovážané na slovenský trh

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 19. júna (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR bude intenzívne kontrolovať české hydinové mäso dovážané na slovenský trh. Povedal to v stredu pre TASR ústredný riaditeľ správy Jozef Bíreš v súvislosti s chladeným mäsom, ktoré bolo dodané do skladu reťazca Kaufland a v ktorom českí odborníci odhalili salmonelu.Na Slovensko bolo toto mäso dodané v objeme vyše 3400 kilogramov. Koniec exspirácie tohto konkrétneho chladeného hydinového mäsa bol 4. júna.Podľa Bíreša vzali českí kolegovia vzorky z porciovaného mäsa 29. mája, výsledok mali 6. júna a do výstražného systému zadali správu 10. júna.priblížil situáciu šéf veterinárnej a potravinovej správy.Ďalej uviedol, že komunikovali s českými kolegami o tom, že oznámenie dali neskoro pre slovenského a českého spotrebiteľa." uzavrel Bíreš.