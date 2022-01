Vetrák pozve Žilinku na zasadnutie ústavnoprávneho výboru, chce s ním riešiť cestu do Ruska aj iné kauzy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO) pozve generálneho prokurátora Maroša Žilinku na zasadnutie výboru.Ako uviedol pre agentúru SITA, poslanci sa chcú generálneho prokurátora pýtať napríklad na jeho cestu do Ruskej federácie na oslavy 300. výročia ruskej prokuratúry a na uzavretie dohody s ruskou prokuratúrou. Témou by mala byť aj súdna mapa či novela Trestného zákona.„Nakoniec máme prerušenú schôdzu z minulého roka, ktorú by sme radi dokončili, a ktorá sa týka rozhodovania generálneho prokuratúra v citlivých témach a kauzách, ktoré otriasajú spoločnosťou. Je to najmä používanie paragrafu 363 Trestného poriadku zo strany generálnej prokuratúry,“ doplnil Vetrák.