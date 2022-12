Vetrák sa s RRZ dohodol na úprave zákona o rozpočtovej zodpovednosti, chce tak naplniť požiadavky z judikátu ústavného súdu

Úprava ústavného zákona

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽaNO) sa s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Martinom Šusterom predbežne dohodli na úprave ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a rokovacieho poriadku už na najbližšiu parlamentnú schôdzu.Úpravy by mali prebehnúť tak, aby pri skrátenom legislatívnom konaní bola riadne do procesu posúdenia návrhu zákona z hľadiska jeho dopadov na verejné financie a trvalú udržateľnosť zapojená aj RRZ formou stanoviska, s ktorým sa ešte pred schválením zákona budú môcť poslanci riadne oboznámiť.Ako ďalej informoval Vetrák na sociálnej sieti, ústavný zákon sa upraví aj preto, aby poslanci mohli jednoduchšie a vo väčšej miere požiadať o stanovisko RRZ k svojim návrhom zákonov.Milan Vetrák si zároveň myslí, že takto by mohli naplniť požiadavky vyplývajúce z judikátu ústavného súdu na parlamentnej úrovni.„Na vládnej úrovni si svoju časť práce bude musieť odrobiť dočasne poverený podpredseda vlády SR pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina), keďže ústavný súd konštatoval, že predkladateľ návrhu zákona by mal zohľadňovať stanovisko RRZ pred predložením návrhu zákona do parlamentu," napísal Vetrák.Podľa predsedu ústavnoprávneho parlamentného výboru niektoré ustanovenia rodinného balíčka Ústavný súd SR vyhlásil za protiústavné práve z dôvodu, že poslanci pri jeho schvaľovaní riadne do procesu nezapojili RRZ a neoboznámili sa s jej stanoviskom. Vetrák ďalej dodal, že Ústavný súd zároveň požadoval, aby parlament upravil pravidlá legislatívneho procesu tak, aby aj pri skrátenom legislatívnom konaní bola do tohto procesu riadne zapojená RRZ.„Milo ma prekvapila pripravenosť RRZ venovať sa dopadom poslaneckých návrhov na verejné financie a trvalú udržateľnosť, čo poslanci využívali doteraz len výnimočne," uviedol Vetrák na sociálnej sieti po štvrtkovom rokovaní s Martinom Šusterom.