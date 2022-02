Vetrák vyzval Kolíkovú, aby si vyjasnila spory v koalícii. Slovensku hrozí, že príde o milióny eur z plánu obnovy

Reforma súdnej mapy

Reorganizácia súdov

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec a predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR (NR SR) Milan Vetrák (OĽaNO) dúfa, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) si so stranou Za ľudí a hnutím Sme rodina vyjasní vzájomné rozpory čo najskôr a prestanú tak svojím prístupom ohrozovať celé Slovensko a finančnú pomoc.Povedal to pre agentúru SITA v reakcii na to, že parlament neschválil v prvom čítaní návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských sudov.„Je nám ľúto, že poslanecký klub Sme rodina a niektorí poslanci parlamentu zo strany Za ľudí neprejavili väčšiu mieru pochopenia pre reformy, ciele a míľniky z Plánu obnovy a odolnosti a ani vo vzťahu k ľuďom na Slovensku, ktorí volajú po očiste justície a dosiahnutí spravodlivosti v primeranom čase v konaniach pred súdmi, čo nevieme náležite zabezpečiť bez reorganizácie súdnej mapy,“ pokračoval Vetrák s tým, že poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) hlasovaním preukázal, že má zodpovedný prístup k schvaľovaniu reforiem a zásadných opatrení v prospech Slovenska.Vetrák však zdôraznil, že hoci hnutie podporilo reorganizáciu súdov, rokovania s ministerkou spravodlivosti ešte nie sú ukončené a výhrady k predloženým návrhom zákonov odstránené.„Nejde nám len o to, kde budú súdy umiestnené a v akom počte, ale aj o to, aby táto reorganizácia bola v prospech ľudí. To znamená, aby procesné pravidlá konania pred súdmi boli nastavené tak, aby to pomohlo ľudom, a aby súdy samotné zlepšili svoj manažment a kvalitu rozhodovania,“ doplnil poslanec. OĽaNO rieši spolu s ministerkou aj umiestnenie okresných prokuratúr v závislosti na novej súdnej mape.