Vettelov návrat do stajne Red Bull je nateraz nereálny, tím na neho nemá dostatok peňazí

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký jazdec formuly 1 Sebastian Vettel sa v dohľadnom čase z Ferrari nevráti do stajne Red Bull, v ktorej farbách kedysi súťažil.V Red Bulle predĺžili zmluvu s mladým Holanďanom Maxom Verstappenom do konca roku 2023 a na angažovanie Vettela im nezostal dostatok financií. Potvrdil to konzultant tímu Red Bull Helmut Marko.Vettel je štvornásobný majster sveta, ale v poslednom čase jeho pôsobenie v scuderii Ferrari neprináša dobré výsledky. Vlani vyhral iba jednu veľkú cenu a v celkovom poradí šampionátu jazdcov obsadil piate miesto.