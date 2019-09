Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšia

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa Miloša Veverku z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) posunom vpred. Privítal by však, ak by bola ambicióznejšia, najmä v oblasti triedenia kuchynského odpadu.vysvetlil Veverka pre TASR.Odborník však víta zrušenie výnimky, ktorá obciam umožňovala nezbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ak preukážu, že je to pre ne ekonomicky neúnosné. Sprísnila sa aj ďalšia výnimka z triedeného zberu kuchynského bioodpadu. Kým v súčasnosti obci stačí, aby vlastný odpad kompostovalo 50 percent obyvateľov, po novom by to malo byť 100 percent.Novela zakazuje od roku 2021 uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu.Zlepšiť by sa mala aj evidencia odpadu. Po novom budú musieť byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom a hmotnosť odpadu nahlasovať, podrobnejšie správy budú na ministerstvo posielať aj organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).