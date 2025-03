VGP realizuje výstavbu haly C vo VGP Parku Bratislava. Prvým nájomcom bude Toptrans

Technické parametre VGP Parku Bratislava I a II:



Plocha: 925 000 m2



Prenajímateľná plocha: 406 000 m2



Minimálna veľkosť jednotky: 4 000 m2



Počet hál: 11



Certifikácia haly C: BREEAM Excellent



12.3.2025 (SITA.sk) - VGP, celoeurópsky vlastník, manažér a developer semi-industriálnych a logistických nehnuteľností, realizuje výstavbu haly "C" vo VGP Parku Bratislava. Nový objekt s celkovou prenajímateľnou plochou 47 000 m² bude vykonaný v dvoch fázach. Prvá časť, hala C1 o veľkosti 24 853 m², bude dokončená tento rok v máji. Prvým potvrdeným nájomcom je spoločnosť Toptrans, ktorá tu bude využívať moderné skladové priestory s plochou 3 418 m² doplnené o 356 m² kancelárskeho zázemia. Rokovania s ďalšími potenciálnymi nájomcami práve prebiehajú.Spoločnosť Toptrans si za viac ako tridsať rokov existencie vybudovala pozíciu kľúčového hráča v oblasti expresnej prepravy a logistiky. Od svojho založenia v roku 1993 neustále rozširuje svoje pôsobenie v Českej republike a na Slovensku. V súčasnosti disponuje rozsiahlou sieťou 32 dep, z ktorých 25 sa nachádza v Českej republike a 7 na Slovensku. Firma vyniká predovšetkým rýchlosťou a spoľahlivosťou svojich služieb. Vďaka modernému vozovému parku a prepracovanému systému prepravy dokáže doručiť zásielky v Českej republike a na Slovensku do 24 hodín. Okrem expresnej prepravy ponúka aj komplexné logistické riešenia vrátane skladovania, distribúcie a balenia tovaru."V nových priestoroch, ktoré pre nás pripravujú kolegovia z VGP chceme našim klientom ponúknuť ešte komfortnejšie prostredie na prepravu ich zásielok a postarať sa o ďalší posun v kvalite našich logistických služieb," uvádza Daniela Koryntová, prevádzková riaditeľka Toptrans EU.VGP Park Bratislava sa postupne stáva jedným z najväčších areálov spoločnosti VGP v Európe. Na rozsiahlom pozemku o veľkosti 925 000 m² má dohromady vyrásť jedenásť moderných hál s celkovou prenajímateľnou plochou 406 000 m². Už dnes je park domovom mnohých prestížnych spoločností, medzi ktoré patrí Continental, Coca-Cola, DIRKS, Geis SK alebo Packeta Slovakia. Nová hala "C" iba posilní pozíciu tohto významného priemyselného a logistického areálu, ktorý svojím rozsahom predstavuje jeden z kľúčových projektov v portfóliu VGP.VGP Park Bratislava sa nachádza v perspektívnej lokalite Triblavina pri obci Bernolákovo. Jeho najväčšou prednosťou je strategické umiestnenie priamo pri diaľnici D1, spájajúcej Bratislavu s Trnavou, ktoré nájomcom poskytuje hneď niekoľko výhod: od vynikajúcej dopravnej dostupnosti až po dostupnú pracovnú silu. Vzhľadom na priame napojenie na diaľničnú sieť je park výborne prepojený nielen s Bratislavou, ale aj s dôležitými európskymi mestami ako sú Viedeň či Győr. VGP navyše umožňuje realizáciu jednotlivých hál na mieru podľa špecifických požiadaviek klientov.VGP je celoeurópsky vlastník, manažér a developer špičkových logistických a semi-industriálnych nehnuteľností a poskytovateľ riešení obnoviteľných zdrojov energie. Prevádzkuje plne integrovaný podnikateľský model s kapacitou a dlhodobou expertízou naprieč dodávateľským reťazcom. Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako belgický rodinný developer nehnuteľností v Českej republike. Dnes, s cca 378 zamestnancami, VGP prevádzkuje aktíva v 18 európskych krajinách, a to ako priamo, tak prostredníctvom niekoľkých 50:50 spoločných podnikov. K decembri 2024 predstavovala hrubá hodnota aktív spoločnosti VGP, vrátane 100% spoločných podnikov, sumu 7,8 miliardy EUR a čistá hodnota aktív (EPRA NTA) spoločnosti predstavovala 2,4 miliardy EUR. Spoločnosť VGP je kótovaná na burze Euronext Brussels (ISIN: BE0003878957). Ďalšie informácie nájdete na: http://www.vgpparks.eu Informačný servis