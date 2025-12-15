Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

VI Group oslavuje 20 rokov. Rodinný developer, ktorý rozvíja mestské štvrte aj rekreačné lokality na Slovensku


Developerská spoločnosť VI Group, ktorú v roku 2005 založili bratia a architekti Richard a Juraj Duškovci, si v tomto období pripomína 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu. Počas tohto obdobia ...



foto1 676x444 15.12.2025 (SITA.sk) - Developerská spoločnosť VI Group, ktorú v roku 2005 založili bratia a architekti Richard a Juraj Duškovci, si v tomto období pripomína 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu. Počas tohto obdobia realizovala desiatky rezidenčných projektov doma aj v zahraničí a postupne sa vyprofilovala ako stabilný a rešpektovaný developer. Pozrime sa na príbeh značky, ktorá sa z malej rodinnej firmy vypracovala na jedného z etablovaných hráčov slovenského developmentu.


VI Group vznikla v bratislavských Vajnoroch a za dve desaťročia sa stala stabilnou súčasťou slovenského realitného trhu. Jej smerovanie určujú bratia Richard a Juraj Duškovci, architekti, ktorí stoja za víziou dostupného a funkčného moderného bývania. V roku 2022 získali ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ktoré potvrdilo ich dlhoročný prínos v oblasti urbanizmu a developmentu.

Spoločnosť vznikla ako rodinný podnik s ambíciou prepájať architektúru, urbanizmus a realizáciu do jedného celku. Z prvých menších projektov sa postupne vypracovala medzi TOP 10 najväčších slovenských developerov – a to pri zachovaní rodinných hodnôt, nezávislosti a prístupu, ktorý si drží dodnes.

Za uplynulé dve desaťročia spoločnosť zrealizovala viac ako 29 projektov, v rámci ktorých odovzdala vyše 2 233 bytov a 73 rodinných domov. Pôsobenie firmy sa zároveň rozšírilo aj za hranice Slovenska a dnes má projekty taktiež v Českej republike a Poľsku.

Od začiatku firma spájala architektonické myslenie s developerským prístupom a postupne vybudovala značku, ktorá sa zameriava na funkčné bývanie s dostupnou kvalitou a praktickým dizajnom.

Rozvoj lokalít a urbanistický prístup


Firma sa dlhodobo zameriava na lokality s rozvojovým potenciálom, často mimo hlavných centier. Jej projekty sa nachádzajú napríklad v bratislavských častiach Ružinov, Rača, Petržalka či Nové Mesto, ale aj v rekreačnom prostredí pod Vysokými Tatrami. Pri návrhoch venuje dôraz verejnému priestoru, dostupnosti služieb a celkovej funkčnosti územia.

Projekty, ktoré formovali firmu


Jedným z prelomových projektov, vďaka ktorému si VI Group získala pozornosť odbornej verejnosti, bola výšková rezidenčná budova Matadorka v Petržalke. Projekt získal medzinárodné ocenenie EAE Award 2021 a vo svojom období patril k prelomovým projektom v Bratislave – nielen rozsahom a technickými nárokmi, ale aj spôsobom, akým sa ho podarilo citlivo začleniť do okolitej štruktúry.

Silný ohlas priniesla aj Vila Ľadová v bratislavskom Novom Meste, ktorá v roku 2023 zvíťazila v súťaži Baumit Fasáda roka za architektonické a materiálové riešenie fasády. V zahraničí zaznamenal úspech pražský projekt Kolčavka, ocenený v súťaži Realitní projekt roku 2024.

Aktuálne realizácie


V súčasnosti VI Group pripravuje a realizuje viaceré projekty. Patrí medzi ne RNDZ II – pokračovanie úspešného rezidenčného projektu Rendez v bratislavskej Rači – či projekt Terrasy, orientovaný na tiché rodinné bývanie v dotyku račianskych vinohradov. Za zmienku stojí aj pripravovaný rekreačný projekt Gerlach Rezort pod Vysokými Tatrami, ktorého 1.etapa je aktuálne vo výstavbe.

Rodinný model riadenia a dlhodobá vízia


Firma si napriek rastu zachováva rodinnú štruktúru a nezávislosť. "Držíme sa filozofie trpezlivého a udržateľného rastu. Nechceme byť najväčší developer, ale chceme byť vnímaní ako spoľahlivý a kvalitný developer," uvádza jeden z konateľov, Richard Duška.

VI Group plánuje naďalej pokračovať v projektoch, ktoré prinášajú funkčné bývanie a rozvoj lokálnych komunít. Po dvoch desaťročiach na trhu tak firma zostáva verná svojim hodnotám, premyslenému urbanizmu a prístupu, ktorý mení jednotlivé lokality na plnohodnotné miesta pre život.

Aktuálnu ponuku dostupných bytov a apartmánov spoločnosti VI Group nájdete na ich webovej stránke v sekcii Ponuka: https://www.vigroup.sk/sk/ponuky

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - VI Group oslavuje 20 rokov. Rodinný developer, ktorý rozvíja mestské štvrte aj rekreačné lokality na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
