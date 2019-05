Via Iuris: Bolo možné zvoliť desiatich kandidátov na ústavných sudcov

Na archívnej snímke Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - V májovej voľbe bolo možné zvoliť desiatich vhodných kandidátov na ústavných sudcov. Tvrdí to združenie Via Iuris v reakcii na výsledok voľby, v ktorej poslanci zvolili štyroch kandidátov. To je podľa združenia neakceptovateľné, pretože naďalej hrozí, že Ústavný súd nebude môcť prijímať rozhodnutia o najzávažnejších prípadoch. "Budú sa zároveň ešte viac predlžovať prieťahy pri rozhodovaní o ochrane práv bežných občanov," dodalo.uviedla advokátka Kristína Babiaková, ktorá s Via Iuris spolupracuje.Združenie zároveň pripomína, že v doterajších šiestich hlasovaniach v rámci troch kôl volieb mohol parlament vyberať takmer z 50 uchádzačov.uviedlo.Napriek tomu, že koalícia hovorila o snahe zvoliť čo najviac kandidátov, podarilo sa vybrať len štyroch. V utorkovej (21. 5.) voľbe zvolili poslanci Pavla Boroňa, Mareka Tomašoviča a Martina Vernarského, v stredu k nim pridali Patrika Palšu. Vyberali z 24 uchádzačov. Bude preto ďalšia voľba.Prezident avizoval, že z ponúknutých vymenuje ústavných sudcov, až keď bude mať potrebný počet kandidátov. Poslancov kritizuje za to, že si podľa neho opakovane neplnia svoju ústavnú povinnosť a nevolia potrebný počet kandidátov.Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Pôvodne z ôsmich zvolených kandidátov prezident SR Andrej Kiska vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana.