Via Iuris: Existuje posledná šanca na zlepšenie voľby ústavných sudcov

Bratislava 15. októbra (TASR) - Vládne a opozičné strany majú poslednú šancu dohodnúť sa na zásadnom zlepšení voľby ústavných sudcov. Tvrdia to zástupcovia organizácie Via Iuris. V súčasnej situácii je podľa nich jediným realistickým a kľúčovým zlepšením zavedenie priebežnej voľby a obmeny ústavných sudcov. V pondelok budú o návrhoch na voľbu ústavných sudcov rokovať opozičné strany.Dohoda na priebežnej voľbe, keď by parlament volil tretinu sudcov každé štyri roky, by podľa právnika Petra Wilflinga z Via Iuris bola možná, ak by koaličné aj opozičné strany urobili kompromis.uviedol.uviedla Kristína Babiaková z Via Iuris s tým, že ak sa priebežná obmena nezakotví, vládna väčšina bude vždy môcť politicky ovládnuť ústavný súd na celých 12 rokov a pri ďalšej voľbe ústavných sudcov v roku 2031 bude jeden parlament a jedna vládna väčšina voliť až 12 z celkového počtu 13 ústavných sudcov.Babiaková aj Wilfling sú spoluautormi návrhu 38 právnikov na komplexnú zmenu voľby ústavných sudcov. V pondelok zaslali politickým stranám a poslancom konkrétne legislatívne návrhy na zavedenie priebežnej obmeny, spracované v paragrafovom znení, ktoré riešia aj všetky výhrady ministra spravodlivosti. V pondelok budú opozičné strany rokovať o vládnom návrhu na zmenu Ústavy SR, ktorou sa mení voľba ústavných sudcov. V ďalších dňoch bude rokovať aj vládna koalícia a vo štvrtok (18.10.) bude o zmene ústavy rokovať parlament.