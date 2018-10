Via Iuris: Ponechanie minimálneho veku sudcov ÚS je pozitívna zmena

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ponechanie minimálneho veku kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR vo výške 40 rokov by bola pozitívna zmena. Uviedol to právnik Peter Wilfling z Via Iuris v reakcii na pozmeňujúci návrh schválený Ústavnoprávnym výborom NR SR. Jeho predseda Róbert Madej (Smer-SD) takmer jednohlasne presadil zmenu, aby sa tento vek nezvyšoval na 45 rokov tak, ako s tým počíta vládny návrh, ale ostal na súčasných 40.tvrdí Wilfling.Na druhej strane na výbore neprešiel pozmeňujúci návrh Miroslava Beblavého (nezaradený), aby sa ústavní sudcovia volili a obmieňali priebežne. Každý parlament by teda volil iba tretinu ústavných sudcov. Pozitívne sa k tejto zmene vyjadril aj koaličný poslanec Peter Kresák (Most-Híd), návrh Beblavého však na výbore neprešiel.Právnik Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu si myslí, že práve zakotvenie priebežnej obmeny ústavných sudcov by bolo skutočne zásadným zlepšením a mohlo by v budúcnosti zabezpečiť oveľa väčšiu nezávislosť Ústavného súdu SR.myslí si.Podľa Porvažníka aj stredajšie rokovanie ústavnoprávneho výboru ukazuje, že práve zavedenie priebežnej obmeny ústavných sudcov je zmenou, na ktorej by bolo možné nájsť zhodu medzi koalíciou a opozíciou, nakoľko myšlienku priebežnej voľby podporili aj čelní predstavitelia Mosta-Híd vrátane ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ako aj skoro celá opozícia. Wilfling aj Porvažník sú spoluautormi návrhu 38 právnikov na komplexnú zmenu voľby ústavných sudcov.Madej pri podaní svojho pozmeňujúceho návrhu argumentoval tým, že pri hlave štátu je veková hranica 40 rokov a nevidí preto dôvod, "aby sa to pri ústavných sudcoch zvyšovalo, ak ostáva povinná 15-ročná prax". Gál tento Madejov krok podporil.ozrejmil.