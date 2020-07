Via Iuris považuje pripravovanú reformu ústavného súdu za pozitívnu, rieši viaceré problémy z praxe

Dva anti-blokačné mechanizmy

Ojedinelá situácia neznefunkční celú inštitúciu

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva Via Iuris považuje pripravovanú reformu Ústavného súdu SR za pozitívnu, pretože rieši viaceré problémy z praxe. Reforma reaguje najmä na situáciu z roku 2019, keď Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) nebola schopná nominovať prezidentovi SR dostatočný počet kandidátov na ústavných sudcov.Ako vysvetlila advokátka spolupracujúca so združením Eva Kováčechová , novela ústavy navrhuje hneď dva anti-blokačné mechanizmy. Prvým je možnosť prezidenta vymenovať zvyšných kandidátov na ústavných sudcov aj bez súčinnosti NR SR. Agentúre SITA poskytla stanovisko mimovládnej organizácie Katarína Žitniaková.Druhý mechanizmus reaguje na situáciu, ak by ani prezident SR nesplnil svoju úlohu menovania ústavných sudcov. „Ústavní sudcovia zostanú vo funkcii aj po uplynutí svojho mandátu. To zabezpečí, že ústavný súd nezostane neobsadený,“ objasnila Kováčechová.Výnimočná situácia môže vzniknúť, ak napríklad ústavný sudca zomrie počas svojho funkčného obdobia, alebo odstúpi pre nepriaznivý zdravotný stav.Podľa Kováčechovej je možné predpokladať, že aj táto ojedinelá situácia neznefunkční celú inštitúciu. „Minuloročné voľby kandidátov na ústavných sudcov ukázali, aký krehký je náš súčasný mechanizmus a aké jednoduché je znefunkčniť tak dôležitý ústavný orgán, akým je ústavný súd,“ uviedla Via Iuris.Novú kompetenciu prezidenta SR musia ešte sudcovia zo združenia Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyhodnotiť. „Pri súčasnom obsadení funkcie prezidenta by sme s tým nemali problém, ale ústava musí byť nastavená tak, aby vždy dostatočne fungoval systém vzájomných bŕzd a protiváh všetkých troch mocí v štáte, teda bez ohľadu na to, aké osoby pôsobia v najvyšších ústavných pozíciách,“ vyjadruje obavy ZOJ.