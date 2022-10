Via Iuris s iniciatívou Ide nám o život vyzývajú na zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie Via Iuris vyzýva spolu s Iniciatívou Inakosť a ďalšími takmer päťdesiatimi organizáciami vrámci iniciatívy Ide nám o život politikov a političky na zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, aby mohli v našej krajine žiť bez strachu a nenávisti.„V rámci výzvy požadujeme prijatie zákona o životnom partnerstve vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom, zabezpečenie dôstojnej medicínskej tranzície pre transrodových ľudí bez vynútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov, vymedzenie sa voči šíreniu nenávisti zo strany politikov a zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za takéto výroky v parlamente, konkrétne kroky na zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní trestných činov z nenávisti a predchádzaní takýmto trestným činom," uvádza Via Iuris s tým, že požadujú tiež systematickú podporu vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb.Iniciatíva Ide nám o život vyzýva slovenskú vládu a poslancov Národnej rady SR na prijatie krokov, ktoré pomôžu k vytvoreniu pocitu bezpečia LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a zároveň ich zrovnoprávnili s celou spoločnosťou. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 50 slovenských organizácií a občianskych združení – LGBTI+ organizácie, organizácie venujúce sa ochrane ľudských práv a menšín, právnemu štátu, kultúre či ochrane životného prostredia.