Viac ako 10.000 dobrovoľníkov pomáha svojim mestám

Bratislava 7. júna (TASR) - V rámci najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe s názvom Naše Mesto pomáha v piatok a v sobotu (8. 6.) v 46 mestách a obciach na Slovensku viac ako 10.000 dobrovoľníkov z firiem i radov verejnosti.Dobrovoľníkov možno stretnúť v tričkách so sloganomKeď sa rozhodovali, kam pôjdu pomáhať, mohli si vybrať z viac než 500 prihlásených aktivít, zameraných na skrášlenie miest a obcí, revitalizáciu zelene, záchranu pamiatok, majstrovanie, upratovanie verejných priestorov, ale aj na trávenie času s tými, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Novinkou 13. ročníka Nášho Mesta je plogging, teda beh spojený so zbieraním odpadkov.Od prvého ročníka Nášho Mesta v roku 2007 sa počet zapojených firiem zvýšil takmer osemnásobne.hovorí Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá podujatie organizuje.Aj počet aktivít v mestách, ktoré vítajú pomoc dobrovoľníkov, vzrástol od roku 2007 takmer 30-násobne.tvrdí Kišša.dodáva.Najviac dobrovoľníkov možno aj tento rok stretnúť v Bratislave a okolitých obciach. V pláne je vyčistenie brehov Chorvátskeho ramena v Petržalke, ktoré je vždy po zime zanesené množstvom odpadkov či čistenie Námestia Slovenského národného povstania a Kamenného námestia od tagov a posprejovaných nápisov. Vyše 100 dobrovoľníkov bude pracovať na obnovení areálu antickej Gerulaty v Rusovciach, ale aj na hrade Devín, kde je v pláne nielen zatraktívniť prostredie, ale predovšetkým zvýšiť bezpečnosť návštevníkov.Riaditelia a vrcholoví manažéri si tento rok vyhrnú rukávy, aby pomohli dokončiť komunitné centrum Imobilio, ktorého cieľom je vzdelávanie, integrácia a rehabilitácia zdravotne znevýhodnených.V Žiline dobrovoľníci premenia spustnutý priestor v školskom areáli na Brodňanskej ulici na minifarmu, na ktorej chcú chovať ovce a tým žiakov vychovávať k zodpovednosti a upevniť u nich kladný vzťah k prírode. Budú tiež revitalizovať priestory materskej školy, komunitného centra, ihrisko či čistiť okná na synagóge.Dobrovoľníci z Michaloviec zoberú seniorov z Michalovského domova seniorov na exkurziu do hvezdárne, budú s nimi hrať spoločenské hry, pôjdu na prechádzku mestom spojenú s návštevou cukrárne, započúvajú sa spoločne do audiokníh a v kreatívnych dielňach budú spoločne vytvárať umenie z papiera. Aj seniori z Domova sociálnych služieb v bratislavskej Rači pôjdu s dobrovoľníkmi na výlet na Červený kríž a zabavia sa pri grilovačke. Trnavskí dobrovoľníci spríjemnia deň malým pacientom v detskej fakultnej nemocnici a ďalší vyvenčia opustených psov z trnavského útulku.Novinkou podujatia je plogging, beh spojený so zbieraním odpadkov v prírode. Bežať sa bude v Bratislave, Nitre a Trnave po vytýčenej trase, pričom aktivita bude mať aj svojho víťaza, hodnoteného nielen podľa dosiahnutého času, ale aj množstva vyzbieraného odpadu.