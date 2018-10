Viac ako 1000 militantov opustilo demilitarizovanú zónu v Idlibe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. októbra (TASR) - Viac ako 1000 militantov opustilo demilitarizovanú zónu v povstalcami ovládanej sýrskej provincii Idlib. Informovala o tom v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Uviedla tiež, že Rusko znepokojuje situácia na východnom brehu rieky Eufrat, kde sa Spojené štáty snažia vytvoriť akúsi špeciálnu administratívu s podporou Kurdov. Takáto administratíva nie je podľa nej v súlade so súčasnou sýrskou ústavou a pokusy o vytvorenie "kvázištátu hnevajú nekurdské obyvateľstvo", citovala jej slová agentúra TASS.Rusko a Turecko sa dohodli, že budú presadzovať novú demilitarizovanú zónu v provincii Idlib, z ktorej by sa mali "radikálni" rebeli stiahnuť do 15. októbra, pripomína agentúra Reuters.Turecké ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že demilitarizovaná zóna sa už vytvorila a ťažké zbrane už z nej boli stiahnuté.Ruský prezident Vladimir Putin 17. septembra po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v ruskom letovisku Soči oznámil, že v sýrskej provincii Idlib zriadia od 15. októbra demilitarizovanú zónu na oddelenie sýrskych vládnych síl od povstalcov. Zóna bude mať šírku 15-20 kilometrov. Putin spresnil, že v zóne budú hliadkovať turecké sily aj ruská vojenská polícia.Dohoda prišla po tom, ako sýrska vláda sústredila svoje vojenské jednotky na severozápade krajiny pred očakávanou ofenzívou proti extrémistickým bojovníkom v Idlibe. Možnosť rozsiahlej ofenzívy však vyvolala obavy z humanitárnej krízy v provincii, kde žijú tri milióny civilistov.Rusko je hlavným vojenským podporovateľom sýrskej vlády v tejto už sedem rokov trvajúcej občianskej vojne, zatiaľ čo Turecko podporuje sýrsku opozíciu.