Viac ako 20.000 daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3. apríla. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania až o šesť mesiacov (do 1. 10.) využilo 20.178 daňovníkov. Na podanie daňového priznania im zostávajú necelé tri týždne. Pozor si musia dať na elektronickú komunikáciu.Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je povinný podať daňovník, ako informovala TASR hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1901,67 eura. Podanie daňového priznania si odložilo o tri, resp. o šesť mesiacov viac ako 200.000 daňovníkov. Hraničný termín sa blíži tým z nich, ktorí si odložili podanie daňového priznania až na september.Finančná správa zjednodušila proces registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy.uviedol prezident finančnej správy František Imrecze.Proces registrácie fyzických osôb - podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene, je tak jednoduchší. Stačí po vyplnení registračného formulára zaškrtnúť políčkopriamo pod formulárom. Autorizáciu za subjekt vykoná finančná správa.Odkladať registráciu by nemali tie subjekty, ktoré idú podávať odložené daňové priznanie. Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, a teda najneskôr do januára 2019 (pre podanie DP k dani z motorových vozidiel za 2018), resp. do konca marca 2019 (podanie DP k dani z príjmov za 2018).Počet elektronicky komunikujúcich daňovníkov s finančnou správou sa neustále zvyšuje. Aktuálne je zaregistrovaných takmer 553.315 daňovníkov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370.000.