Viac ako 5000 členov OZ Ružomberčan si prevzalo vianočné darčeky

OZ Ružomberčan:

20.12.2019 (Webnoviny.sk) -"Cieľom nášho OZ je skvalitnenie podmienok pre život v meste a dosiahnutie toho, aby sa do Ružomberka okrem domácich vracali aj návštevníci," povedala pre náš portál zakladajúca členka OZ Ružomberčan, Jana Štreitová.Počas dvoch uplynulých dní bolo v priestoroch futbalového štadióna MFK Ružomberok rušno. Na svoj tréning však neprichádzali futbalisti, ale členovia najpočetnejšieho občianskeho združenia v meste. Vo svojich rukách si namiesto lopty odnášali pozornosť v podobe hygienického a mäsového balíčka. Členovia už druhý raz počas roka mali možnosť si prevziať darček – benefit. "Niekomu by sa zdalo, že výrobky z hygienického papiera a salámové nárezy je ako darček málo. Ale poskytnúť takúto tašku viac ako 5 tisíc ľudom to sú dva kamióny výrobkov," dodala členka výboru OZ Štreitová. "Navyše, prvých 1000 zaregistrovaných členov dostalo aj dobré slovenské vínko," pridal sa ďalší z členov výboru Milan Bezák. Ako uviedol jeden z aktívnych členov OZ a bývalý zamestnanec SCP Ružomberok Jozef Gálfy, sám chodí na každú akciu: "Chodím pravidelne pomáhať na všetky podujatia, podporím vždy kultúrne akcie a bol som aj pri všetkých brigádach v lese, sadení a ošetrovaní stromčekov.""Super, že existuje aj takéto OZ, ktoré myslí na ľudí a to nielen na tých, čo sú v akútnej núdzi," vyjadril svoj názor člen združenia Stanislav Pantuček. Z tváre ľudí sme vycítili vďačnosť a radosť, že ich niekto pred Vianocami obdaroval, hoci aj malou pozornosťou. "Ja som členom občianskeho združenia od začiatku vzniku, okrem čerpania výhod sa však snažím byť nápomocný na brigádach, ktoré organizujú," uviedol Emil Klačko.Spoločne pre budúcnosť, pridaj sa. S týmto heslom vzniklo občianske združenie Ružomberčan pred dvomi rokmi. Okrem výhod poskytovaných členom sa však priaznivec musí zoznámiť a stotožniť s cieľmi a programom združenia. Na plnení cieľov by sa mal aj aktívne podieľať. Informácie o svojich aktivitách OZ Ružomberčan uvádza na svojej webovej stránke.OZ vzniklo z iniciatívy zamestnancov SCP Ružomberok a hneď od začiatku myšlienku podporil Milan Fiľo, spolumajiteľ papierní. Svoj sľub dodržal a aktivity občianskeho združenia podporuje. Vďaka nemu môžu členovia využívať výhody a benefity a združenie napĺňať svoje ciele.Občianske združenie Ružomberčan, ktoré založili bývalí zamestnanci SCP a priatelia Ružomberka v júni 2017, má momentálne 8 500 členov a patrí k najsilnejším občianskym platformám na prinášanie riešení pre zlepšenie života v regióne Dolného Liptova. OZ ponúka riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí. Presadzuje vytvorenie podmienok a prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v Ružomberku, prispieva k nárastu turizmu v regióne formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov. V neposlednom rade pomáha Ružomberku pri riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok. Viac informácií na www.ozruzombercan.sk Inzercia