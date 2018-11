Viac ako 54 miliónov Američanov pocestuje za rodinou na sviatky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. novembra (TASR) - Amerika sa v stredu dáva do pohybu. Blíži sa Deň vďakyvzdania, ktorý je už tradične spojený s rodinnými oslavami a presunmi obrovskej masy ľudí všetkými možnými dopravnými prostriedkami za svojimi najbližšími.Cestovanie na sviatky sprevádzajú dopravné zápchy a pri zhoršenom počasí aj zrušené, meškajúce a preplnené lety. Najhoršia situácia sa očakáva v nedeľu (25.11.), ale už v stredu popoludní vyráža na cesty. A predpoveď vlhkého a chladného počasia signalizuje, že situácia bude náročná.skonštatoval Trevor Reed, dopravný analytik spoločnosti INRIX.Automobilový klub AAA predpovedá, že 54,3 milióna Američanov bude cestovať najmenej 50 kilometrov od domova medzi stredou a nedeľou (25.11.). To je najväčší počet od roku 2005 a približne 5 % nárast oproti minulému roku. Podľa odhadu AAA 48 miliónov ľudí pôjde po cestách a 4,7 milióna poletí.Obchodná skupina leteckých spoločností Airlines for America v prognóze na dlhšie 12-dňové obdobie predpovedá, že služby leteckých dopravcov využije tento rok rekordných 30,6 milióna ľudí, čo je viac ako 2,5 milióna cestujúcich denne. Na ilustráciu, vlani cestovalo v rovnakom období letecky 29 miliónov ľudí.Skupina leteckých spoločností očakáva, že streda bude druhým najrušnejším dňom sviatočného obdobia, hneď po nedeli, keď sa mnohí cestujúci budú vracať domov.Ľudia by sa preto mali pripraviť na dlhé rady na bezpečnostných kontrolách na letiskách. Odborníci odhadujú, že medzi pondelkom 19. a pondelkom 26. novembra prejde kontrolami približne 25 miliónov ľudí, čo predstavuje nárast o 5 % oproti minulému roku.Čísla skupiny leteckých spoločností sú väčšie, pretože ich predpoveď pokrýva viac dní.Sviatočnýsa začal pozvoľna už minulý piatok (16.11.), podobne ako vlani, ale skôr ako v predchádzajúcich rokoch. A očakáva sa, že nedeľa po Dni vďakyvzdania bude jedným z najrušnejšíchdní.