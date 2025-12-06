|
Sobota 6.12.2025
Úvodná strana
06. decembra 2025
Viac ako 60 % Američanov si želá víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruskej agresii
Viac ako 60 percent Američanov podporuje poskytovanie amerických zbraní Ukrajine v boji proti ruskej agresii a chce, aby Ukrajina vo vojne zvíťazila. Ako informuje spravodajský web
6.12.2025 (SITA.sk) - Viac ako 60 percent Američanov podporuje poskytovanie amerických zbraní Ukrajine v boji proti ruskej agresii a chce, aby Ukrajina vo vojne zvíťazila. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, vyplýva z prieskumu Nadácie a inštitútu Ronalda Reagana.
Ukrajina by mala vojnu vyhrať podľa 62 percent opýtaných. Zároveň 64 percent je za dodávky amerických zbraní Kyjevu, čo je o deväť percentuálnych bodov viac ako v minulom roku. Podľa prieskumu sa podpora NATO v USA zvýšila na rekordných 68 percent.
Prieskum uskutočnili od 23. októbra do 3. novembra na vzorke 2 507 respondentov.
