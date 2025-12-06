Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.12.2025
 Meniny má Mikuláš
 24hod.sk    Zo zahraničia

06. decembra 2025

Viac ako 60 % Američanov si želá víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruskej agresii


Tagy: Vojna na Ukrajine

Viac ako 60 percent Američanov podporuje poskytovanie amerických zbraní Ukrajine v boji proti ruskej agresii a chce, aby Ukrajina vo vojne zvíťazila. Ako informuje spravodajský web



russia_ukraine_war_13376 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) - Viac ako 60 percent Američanov podporuje poskytovanie amerických zbraní Ukrajine v boji proti ruskej agresii a chce, aby Ukrajina vo vojne zvíťazila. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, vyplýva z prieskumu Nadácie a inštitútu Ronalda Reagana.


Ukrajina by mala vojnu vyhrať podľa 62 percent opýtaných. Zároveň 64 percent je za dodávky amerických zbraní Kyjevu, čo je o deväť percentuálnych bodov viac ako v minulom roku. Podľa prieskumu sa podpora NATO v USA zvýšila na rekordných 68 percent.

Prieskum uskutočnili od 23. októbra do 3. novembra na vzorke 2 507 respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Viac ako 60 % Američanov si želá víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruskej agresii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vojna na Ukrajine
Slovensko čelí návratu žobrajúcich detí, odborníci v Prešove hovoria o potrebe rýchlych a tvrdších opatrení – FOTO
Rekodifikácia Občianskeho zákonníka priniesla rekordný počet pripomienok, právnici žiadajú väčšiu flexibilitu aj zrozumiteľnosť

