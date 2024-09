Viac ako 70 percent Slovákov si myslí, že sociálne siete vplývajú na vývoj demokracie na Slovensku

Negatívny vplyv na vývoj demokracie

Najvyššie percento malo hnutie Slovensko

Vplyv sociálnych sietí na život

24.9.2024 (SITA.sk) - Až 71 percent Slovákov si myslí, že sociálne siete vplývajú na vývoj demokracie na Slovensku. To, že sociálne siete ovplyvňujú vývoj demokracie na Slovensku veľmi si myslí 38 percent ľudí, 33 percent je toho názoru, že ovplyvňujú mierne. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia, ktorý bol realizovaný online od 4. do 8. júla 2024.Na prieskume sa zúčastnilo 1 020 respondentov starších ako 18 rokov. V prieskume sa 16 percent opýtaných vyjadrilo, že sociálne siete vôbec nevplývajú na vývoj demokracie na Slovensku a 13 sa k otázke nevedelo či nechcelo vyjadriť. Ako agentúra uviedla, na Slovensku má konto na minimálne jednej sociálnej sieti 95 percent populácie.Respondentov, ktorí sa vyjadrili, že sociálne siete ovplyvňujú vývoj demokracie na Slovensku (išlo o 723 respondentov) sa spýtali aj na to, akým smerom, pozitívnym alebo negatívnym, ovplyvňujú príspevky a diskusie na sociálnych sieťach vývoj demokracie.Tri štvrtiny z nich (75 percent) vyjadril názor, že príspevky a diskusie na sociálnych sieťach vplývajú na vývoj demokracie negatívne, opačný názor malo 25 percent.„Názory užívateľov rôznych sociálnych sietí sú takmer v zhode s tým, čo si myslí celá spoločnosť, s výnimkou ľudí, ktorí pravidelne využívajú sociálnu sieť Telegram. Aj medzi nimi je prevaha tých, ktorí vnímajú vplyv sociálnych médií na našu demokraciu negatívne, avšak podiel tých, ktorí hovoria o pozitívnom vplyve, je výrazne vyšší v porovnaní s priemerom,“ uvádza agentúra.Vplyv sociálnych sietí na vývoj demokracie vníma negatívne 61 percent užívateľov Telegramu, 39 percent z nich má opačný názor. Spomedzi užívateľov Snapchatu si 68 percent myslí, že príspevky a diskusie na sociálnych sieťach ovplyvňujú vývoj demokracie na Slovensku negatívne, medzi používateľmi TikToku ich bolo 71 percent.Zhodne, po 74 percent užívateľov Facebooku a siete X (Twitter) si myslí, že sociálne siete vplývajú na vývoj demokracie na Slovensku negatívne. Tento názor zdieľa aj 77 percent užívateľov sociálnej siete Linkedin, a po 78 percent tých, ktorí používajú Instagram a YouTube. Myslí si to aj 81 percent používateľov Pinterestu.Najčastejšie vyjadrovali presvedčenie, že sociálne siete vplývajú na smerovanie demokracie na Slovensku tí, ktorí sociálne siete nepoužívajú, a to 91 percent z nich.Z hľadiska voličských preferencií (zahŕňa voličov strán, ktoré vykázali v prieskumoch podporu aspoň 4 percent) vyjadrovali najčastejšie názor, že sociálne siete majú negatívny vplyv na vývoj demokracie voliči hnutia Slovensko , išlo o 95 percent z nich. Toto presvedčenie tiež vyjadrovalo 92 percent voličov Kresťanskodemokratického hnutia a 91 percent elektorátu strany Demokrati O negatívnom vplyve sociálnych sietí na vývoj demokracie na Slovensku je presvedčených aj 85 percent voličov Progresívneho Slovenska a 83 percent voličstva strany Sloboda a Solidarita . O čosi zriedkavejšie mali tento názor voliči strany Hlas-SD , a to 67 percent z nich.S tým, že sociálne siete majú negatívny vplývajú na vývoj demokracie na Slovensku súhlasí 63 percent voličov hnutia Republika , 58 percent voličov strany Smer-SD , a tiež 57 percent voličov Slovenskej národnej strany V prieskume boli respondenti, ktorí sa vyjadrili, že sociálne siete majú na tú ktorú oblasť vplyv, dopytovaní aj na to, ako sociálne siete zasahujú do rozličných oblastí života.To, že sociálne siete negatívne pôsobia na rodinné vzťahy deklarovalo 72 percent respondentov, 73 percent si zas myslí, že majú negatívny vplyv na výsledky volieb, 80 percent sa vyjadrilo, že negatívne vplývajú na medziľudské vzťahy a 81 percent si myslí, že negatívne ovplyvňujú aj atmosféru v spoločnosti.„Rozdiely v názoroch sú medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva naprieč všetkými meranými oblasťami veľmi podobné. O negatívnom vplyve sociálnych sietí na oblasti definujúce tak jednotlivca, ako aj obraz našej krajiny, sú viac presvedčení ľudia s vyšším vzdelaním (SŠ a VŠ) a predovšetkým sympatizanti Progresívneho Slovenska. Ľudia, ktorí si myslia, že sociálne siete vplývajú na uvedené oblasti pozitívne, sú v menšine. Častejšie je však presvedčenie prítomné medzi sympatizantmi koaličných strán Smer-SD a SNS, ľuďmi s deklarovaným väčším záujmom o politiku a o niečo viac aj medzi pravidelnými užívateľmi Telegramu,“ uzavrela agentúra.