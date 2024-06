Viac ako dve tretiny Američanov si myslia, že v televíznej debate Trump nad Bidenom zvíťazil (foto)

28.6.2024 (SITA.sk) - Republikánsky uchádzač o post šéfa Bieleho domu Donald Trump podľa rýchleho prieskumu CNN zvíťazil v televíznej debate so svojim súperom v nadchádzajúcich voľbách, úradujúcim prezidentom Joeom Bidenom . Je to názor viac ak dvoch tretín respondentov. Informuje o tom portál BBC.Prevažná väčšina, a to 81 percent ľudí oslovených v prieskume, však uviedla, že diskusia nebude mať vplyv na ich hlasovanie v novembrových voľbách. Ďalších 14 percent uviedlo, že televízna debata ich nútila k opätovnému rozmýšľaniu, ale svoj názor nezmenili. Len 5 percent respondentov uviedlo, že svoj názor na to, ako budú hlasovať, zmenili.Debata síce viedla k zmene názoru len malej časti respondentov, ale podľa BBC aj tak by to mohlo stačiť na ovplyvnenie volieb vzhľadom na to, že súboj medzi Trumpom a Bidenom je tesný.