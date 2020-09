Viac ako dvesto ľudí v utečeneckom tábore Kara Tepe na Lesbose je infikovaných koronavírusom

Ostatné testy boli negatívne

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 200 žiadateľov o azyl v novom utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos má nový koronavírus. Hovorca vlády Stelios Petsas oznámil, že zo 7 064 ľudí, ktorí prišli do tábora Kara Tepe a absolvovali testy, ich 243 z nich malo pozitívne.Priemerný vek nakazených bol 24 rokov a väčšina nemala príznaky, dodal.Testy podstúpilo aj ďalších 160 ľudí, väčšinou policajti a administratívni pracovníci, čo sa dostali s migrantmi do kontaktu. Všetci mali negatívne výsledky.Pozitívne prípady z ostrova pribudnú do pondelkového oficiálneho počtu prípadov v Grécku, povedal tiež Petsas. Úrady zverejňujú denné čísla každý večer.Celkovo už v Grécku, ktoré má takmer 11 miliónov obyvateľov, potvrdili vyše 15-tisíc prípadov koronavírusu a 338 súvisiacich úmrtí.Do Kara Tepe prišli tisícky migrantov a utečencov po tom, čo pred takmer dvomi týždňami zhorel neslávne známy tábor Moria.Požiare zanechali bez strechy nad hlavou viac ako 12-tisíc žiadateľov o azyl, ktorí strávili niekoľko nocí pod holým nebom, v provizórnych stanoch popri ceste.Tiež zorganizovali dva protesty, na ktorých sa zúčastnili tisícky ľudí požadujúc, aby mohli opustiť Lesbos.Hoci tisícky obyvateľov Morie odišli do Kara Tepe, na poliach a v háji pri pozostatkoch prvého tábora stále zostávajú ďalší.Predpokladá sa, že sa ich úrady v nasledujúcich dňoch pokúsia presťahovať do nového tábora.Dva požiare v Morii podľa gréckych úradov založili úmyselne. Zodpovedná je podľa nich malá skupina Afgancov, ktorých rozhnevalo obmedzenie pohybu a izolácia, ktoré v tábore zaviedli, keď tam u 35 ľudí potvrdili koronavírus.