Viac ako polovica mladých ľudí si hľadala prácu cez známych a priateľov

15.4.2023 (SITA.sk) - Najviac zamestnaných mladých ľudí si prácu hľadalo prostredníctvom známych a priateľov, a tiež cez pracovné portály. V oboch prípadoch ide o takmer polovicu všetkých zamestnaných účastníkov prieskumu Mladí ľudia a trh práce, ktorý pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zrealizovala Rada mládeže Slovenska na vzorke 702 respondentov.Dáta zozbierala agentúra Focus v dňoch 21. októbra až 6. novembra 2022 na reprezentatívnej vzorke mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov.Pri otázke o spôsobe hľadania práce si respondenti mohli zvoliť viacero odpovedí. Nezamestnaní respondenti preferovali pracovné portály, ktoré uviedlo viac ako 80 percent z nich.Prácu si tiež hľadajú aj s pomocou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, robí to 61 percent nezamestnaných mladých ľudí.Zo zamestnaných respondentov 27 percent priamo oslovovalo firmy, kde mali záujem pracovať, a rovnaké percento sa obrátilo na svojich rodinných príslušníkov.Ďalších 11 percent opýtaných využilo služby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a 5 percent respondentov uvádzalo, že pri hľadaní zamestnania využívali tlačené inzeráty.Cez učiteľov si prácu hľadalo 6 percent zamestnaných mladých ľudí. Iní spôsob hľadania práce uviedli 4 percentá opýtaných.Išlo napríklad o respondentov, ktorí absolvovali stáž a ostali na danom pracovisku pracovať na trvalý pracovný pomer, taktiež hľadanie práce prostredníctvom sociálnych sietí a inzerátov na internete, ale napríklad aj o respondentov, ktorých si zamestnávateľ vyhľadal a oslovil ich.Prostredníctvom známych a priateľov sa usilovalo nájsť si prácu 52 percent respondentov. Ďalších 23 percent to skúšalo cez svojich rodinných príslušníkov.Firmy, v ktorých mali záujem pracovať priamo oslovilo 16 percent nezamestnaných mladých ľudí a 7 percent používalo na hľadanie práce tlačené inzeráty.Iné spôsoby uvádzali 3 percentá opýtaných, medzi nimi prevládalo hľadanie práce na sociálnych sieťach v skupinách týkajúcich sa práce. Nik z nezamestnaných respondentov si nehľadal prácu prostredníctvom svojich učiteľov.