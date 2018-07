Viac ako polovica Slovákov rozmýšľa pri výbere VŠ nad zahraničím

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 2. júla (TASR) - Štúdium na zahraničnej univerzite zvažuje pri výbere štúdia väčšina mladých Slovákov, ktorí sa rozhodujú pre vysokú školu. Vyplýva to z prieskumu Centra edukačného manažmentu pri Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Profesia. TASR o tom informovala PR manažérka z Profesie Nikola Richterová.Pri výbere univerzity rozmýšľalo o štúdiu v zahraničí takmer 50 percent študentov. Drvivá väčšina z nich však napokon zostala študovať na jednej zo slovenských univerzít.poznamenala Richterová. Išlo by o takmer 41 percent ľudí.Prieskum ukázal, že študenti sa pri výbere školy rozhodovali najmä s ohľadom na budúcu kariéru. Najsilnejšími spomedzi dôvodov pre výber fakulty sú očakávania, že štúdium pripraví ľudí presne na to, čo budú ako absolventi potrebovať v danom odbore na trhu práce. Ďalším faktorom výberu bola skutočnosť, že absolvovanie daného odboru bude pre nich do budúcna výbornou referenciou.Na otázky v dotazníku odpovedalo celkovo 5330 slovenských vysokoškolákov, pričom 88 percent z nich študuje v dennej forme.