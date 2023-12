Viac ako polovica Slovákov si myslí, že slovenské média poskytujú dôveryhodné informácie

27.12.2023 (SITA.sk) - Viac ako polovica slovenskej verejnosti, 54 percent, si myslí, že slovenské médiá poskytujú dôveryhodné informácie. Opačný názor zastáva 41 percent slovenských respondentov. Vyplýva to z výsledkov Štandardného Eurobarometra 100.Zber údajov na Slovensku realizovala agentúra MNFORCE , na reprezentatívnej vzorke 1 006 respondentov, a to formou osobných rozhovorov. Zber dát sa uskutočnil od 23. októbra do 10. novembra 2023. V rámci priemeru Európskej únie dôveruje médiám 60 percent respondentov a 35 percent im nedôveruje.Vyše polovica slovenskej verejnosti, a to 54 percent, si tiež nemyslí, že slovenské médiá ponúkajú informácie nepodliehajúce politickému ani obchodnému tlaku. Priemer EÚ 27 je pomerne podobný, ide o 49 percent. V prípade verejnoprávnych médií 51 percent opýtaných nesúhlasilo s tým, že verejnoprávne médiá na Slovensku nepodliehajú politickému tlaku. Tento podiel sa zhoduje s európskym priemerom. Necelé tri štvrtiny, 73 percent slovenských respondentov zastávalo názor, že slovenské médiá prinášajú rôzne názory a pohľady.