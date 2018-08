Viac ako polovica Slovákov využíva internetbanking

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. augusta (TASR) – Internetbanking využíva viac ako polovica Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov. Počet ľudí, ktorí bankujú online narástol za posledných desať rokov viac ako trojnásobne. Vyplýva to z najnovších údajov Eurostatu, na ktoré upozornila Slovenská sporiteľňa.Aktívnych užívateľov internetbankingu pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí, pričom počet užívateľov prekročil hranicu 50 % prvýkrát v histórii.uviedla analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.Rebríčku už dlhé roky kraľujú škandinávske krajiny, naopak najmenej využívajú bankovanie z domu Bulhari (5 %) a Rumuni (7 %), a to kvôli nízkemu internetovému pokrytiu v krajine. Menej ako 30 % ľudí vo veku 16 až 74 rokov používa internetbanking v Grécku či na Cypre. Celkovo počet Európanov používajúcich online bankovníctvo sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil.doplnila Buchláková.Štatistiky potvrdzujú, že online služby sú doménou mladších vekových kategórií. Internetbanking na Slovensku najčastejšie využívajú mladí ľudia vo veku 25 až 29 rokov, pričom početnejšou skupinou v rámci tejto vekovej kategórie sú muži.Čoraz väčší záujem o využívanie služieb internetového bankovníctva kladie aj dôraz na jeho bezpečnosť. Banky vynakladajú maximálne úsilie na poskytovanie pohodlného a bezpečného bankovania odkiaľkoľvek na svete z ľubovoľného zariadenia. Je však nevyhnutné, aby aj klienti boli obozretní a osvojili si zásady bezpečnej práce s internetovým bankovníctvom.radí šéf IT bezpečnosti v sporiteľni Ján Adamovský. Heslo do služieb elektronického bankovníctva je nutné si pravidelne meniť a nepoužívať rovnaké heslo v iných aplikáciách a internetových stránkach najmä v sociálnych sieťach.