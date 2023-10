Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska žije v zahraničí, najviac odchádzajú ženy a slobodní ľudia

Skupiny odchádzajúcich

Pracujúci aj osoby v domácnosti

21.10.2023 (SITA.sk) - Slováci s trvalým pobytom v Bratislave vykazujú najnižšie podiely súčasného pobytu v zahraničí. Do zahraničia sa veľmi nesťahujú ani obyvatelia Malaciek (2,5 percenta obyvateľov okresu žije v zahraničí), Senca (2,5 percenta obyvateľov okresu žije v zahraničí) či Hlohovca (2,6 percenta obyvateľov okresu žije v zahraničí).Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 odchádzajú do zahraničia prevažne Slováci so stredoškolským vzdelaním s maturitou.Predstavujú tak viac ako 32 percent, teda viac ako 85 800 ľudí. Za nimi sa umiestnili Slováci s vysokoškolským vzdelaním - 31 percent, čo je viac ako 81 900 ľudí.Zo Slovenska do zahraničia odchádzajú najmä slobodní obyvatelia, ktorých je viac ako 152 100 a s podielom cez 57 percent.Ďalšou veľkou skupinou odchádzajúcich sú obyvatelia s rodinným stavom ženatý alebo vydatá - 33 percent. Z obyvateľov žijúcich na súčasnom pobyte v zahraničí je 87 percent v produktívnom veku, čo predstavuje viac ako 230-tisíc ľudí.Ako ďalej informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder , z hľadiska ekonomickej aktivity obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí tvoria najväčšiu časť pracujúci (okrem dôchodcov) s podielom takmer 61 percent.Ďalšou početnou skupinou sú osoby v domácnosti, ktoré tvoria 15,6 percenta, čo je viac ako 41 200 ľudí. V rámci tejto skupiny prevažujú ženy - 68,6 percenta oproti 31,4 percenta mužov.Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska žije v zahraničí. Z celkového počtu, viac ako 5,4 milióna obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa viac ako 264-tisíc zdržiava na súčasnom pobyte v zahraničí.Z toho vyplýva, že takmer každý 20. Slovák býval na súčasnom pobyte v čase sčítania mimo našej krajiny. Z výsledkov SODB 2021 taktiež vyplýva, že v zahraničí žije viac žien ako mužov.Žien so súčasným pobytom v zahraničí žije viac ako 140 700, čo predstavuje podel viac ako 53 percent, mužov je viac ako 123 500, čo je podiel nad 46 percent.