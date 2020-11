Viac ako tisíc obyvateľov pribudlo v Petržalke vďaka zavedeniu pilotného parkovacieho systému

Nárast nových obyvateľov

Parkovacie lístky aj pokuty

18.11.2020 - Bratislavská Petržalka získala vďaka zavedeniu pilotného parkovacieho systému viac ako tisíc nových obyvateľov. Na stredajšom online zasadnutí miestneho zastupiteľstva to uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý prezentoval predbežné príjmy a výdavky v rámci parkovacej politiky."Do príjmov započítavame aj nárast príjmov od obyvateľov s trvalým pobytom, tieto peniaze budú dlhodobo prichádzať do rozpočtu," vysvetlil Hrčka a dodal, že od roku 2021 by mala mať Petržalka vďaka 1 970 novým obyvateľom vyššie ročné príjmy o približne 139-tisíc eur.Petržalskí poslanci schválili aj navýšenie poplatkov za parkovanie na vyznačených miestach pre nerezidentov. Pre rezidentov zostáva parkovanie v mestskej časti aj naďalej bezplatné.Podľa starostu nastal preukázateľný nárast nových obyvateľov Petržalky od augusta minulého roka, keď sa spúšťala parkovacia politika."Štyri mesiace s najväčším prírastkom obyvateľov za posledných 25 rokov sú september až december 2019," podotkol Hrčka.Mestská časť ušetrí približne 70-tisíc eur ročne tým, že si vykonáva obnovu dopravného značenia vo vlastnej réžii. Doterajšie náklady Petržalky na parkovaciu politiku sú podľa starostu približne 277-tisíc eur na dodávateľské faktúry, ďalších zhruba 150-tisíc eur predstavujú mzdové náklady."Od novembra 2019 sme získali viac ako 13-tisíc eur za predaj SMS parkovacích lístkov," vysvetlil starosta a dodal, že z tejto sumy je potrebné odpočítať náklady na službu. "Príjmy z pokút zatiaľ nemáme vyčíslené, ale odhadujeme, že predstavujú zhruba 5-tisíc eur," uzavrel.